Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hawking'in Cambridge'deki evinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdiği bildirildi. Hawking geçen yıl İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini, birikimini halen yansıtabildiği için kendisini şanslı hissettiğini dile getirmişti. 21 yaşındayken motor-nöron hastalığı teşhisi konulduğunu ve iki ya da üç yıl içinde hayatını kaybedeceğinin söylendiğini belirten Hawking, bundan 54 yıl sonra daha güçsüz ve tekerlekli sandalyede olsa da hala çalıştığını ve bilimsel makaleler ortaya koyduğunu anlatmıştı.

STEPHEN HAWKİNG'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Çalışmalarını ailesi ve arkadaşlarından yardımlar alarak birçok zorlukla yaptığına değinen Hawking, hayalinin motor-nöron hastalığını tamamen iyileştirecek bir tedavi veya en azından bir gelişme yaşanması olduğunu ifade etmişti.

Ünlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından biriyle komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyordu. Araştırmaları 40'ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Hawking'in hayatı 2015'te gösterime giren "Her Şeyin Teorisi" adlı filme de konu olmuştu.

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942 tarihinde Oxford- İngiltere'de dünyaya geldi. Hawking sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'nın yaklaşık 20 mil kuzeyinde bulunan St. Albans'a taşındı. On bir yaşındayken St. Albans Okulu'na ve ardından Oxford Üniversitesi Koleji'ne gitti.

Hawking, babasının tıp okuması konusunda ısrar etmesine rağmen, Matematik eğitimi almak istedi. Matematik Bölümü, okuduğu kolejde mevcut değildi, bu yüzden onun yerine Fizik Bölümüne geçti. Üç sene sonra Doğal Bilimler alanında birinci sınıf onur derecesi aldı.

Stephen Hawking, evreni yöneten temel yasalar üzerine yoğunlaştı. Roger Penrose ile Einstein'ın Görelilik Teorisinin genelde mekân ve zamanı ima ettiğini, Big Bang'te bir başlangıç olsa da kara deliklerin evrene son vereceğini savundu.

Profesör Hawking'in on iki onursal derecesi vardır. 1982 senesinde CBE ödülüne layık görüldü.

Birçok ödül, madalya ve nişan sahibidir. Royal Society'nin ve ABD Ulusal Bilimler Akademisinin bir üyesidir.

Stephen Hawking'e 21. doğum gününden kısa bir süre sonra ALS teşhis kondu. Tekerlekli sandalyeye ve iletişim için bilgisayarlı bir ses sistemine bağımlı olmasına rağmen, Stephen Hawking evlendi (üç çocuğu ve üç torunu var).

Hawking 76 yaşında, 14 Mart 2018 günü hayatını kaybetti.

MOTOR-NÖRON HASTALIĞI NEDİR?

Öte yandan dünyada ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) ve Motor Nöron Hastalığı genellikle aynı anlamda kullanılır. İstemli hareketleri yaptıran sistemin (piramidal sistem) 2 grup sinir hücresine motornöron adı verilir. Beyin korteksinden omuriliğe kadar gelen bölümdeki sinir hücrelerine birinci motor nöron (üst motor nöron) denir. Beynimizin Motor merkezinde oluşan elektriksel uyarılar, omuriliğe kadar 1.Motor nöron (alfa motor nöron) denilen sinir hücresi tarafından iletilir. Omurilikte ön boynuz denilen bölgede ikinci motor nöron (alt motor nöron) başlar. 1 ve 2. motor nöron arasındaki elektriksel uyarı geçişi, Sinaps adı verilen boşlukta kimyasal işlemler ile gerçekleşir. Sinaps boşluğundan 2. motor nörona iletilen elektriksel uyarı, omurilikten ilgili kas bölgesine kadar iletilir. Bu elektriksel uyarı ile kaslarımız çalışır. Birinci ve/veya ikinci motor nöronu etkileyen hastalıklara genel olarak Motor Nöron Hastalığı denir. ALS ise bu sinirleri etkileyen hastalıklardan sadece birisidir. Motor sinirlerdeki harabiyetin nedeni bilinmese de hastalık nörodejeneratif, yani yıkıcıdır. Tarım ilaçları ve ağır metaller gibi bazı çevresel etkenler, hormonal bozukluklar, vitamin eksikliği, virüsler, kanser gibi pek çok etkenin hastalığa yol açtığından şüphelenilmiş, ancak bunların hiçbiriyle ilgili yeterli kanıt bulunmamıştır.