Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar hükümetince, Bangladeş hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde topraklarına geri dönmeleri için listesi verilen 8 binden fazla Arakanlı Müslüman'dan yalnızca 374'ünün durumunun dönüş için uygun olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Thu, yaptığı açıklamada, Bangladeş hükümetinin kendilerine geri dönüş için 8 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın ismini verdiğini belirtti.

Listedeki 8 binden fazla kişiden sadece 374'ünün geri dönüş için "uygun olduğunu" değerlendirdiklerini ifade eden Thu, "Bangladeş Büyükelçiliğine 374 kişinin listesini verdik. Bunlar topraklarına geri dönecek ilk grup olabilir." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle bu rakam 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.