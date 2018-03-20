Suudi Veliaht Prensi Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval  Ofis'te basın mensuplarına ikili ve bölgesel ilişkilerle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD-Suudi Arabistan  ilişkilerinin "gerildiğini" anlatan Trump, "Obama döneminde ilişkilerimiz oldukça  gergin bir noktadaydı. Şu anda ise harika bir ilişkimiz var ve daha da iyiye  gidiyor." şeklinde konuştu.

Trump, Riyad'a satılan silahları gösterdi

Suudi Arabistan'ın ABD'den son dönemde milyarlarca dolarlık silah  aldığını ve almaya devam ettiğini kaydeden Trump, basın mensuplarına, üzerinde  Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların olduğu  karton bir panoyu da gösterdi.

Trump, silah üretimlerinden dolayı ABD'de ilave 40 bin istihdam  oluşturacağını kaydetti.

Başkan Trump ayrıca, Suudi Arabistan'ın sipariş verdiği 13 milyar  dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), 3,8 milyar  dolar değerinde C-130 taktik nakliye uçağı, 1,2 milyar dolar değerinde tank ve  1,4 milyar dolar değerinde P-8 Poseidon savaş uçağı için de çalışmalara  başladıklarını ve en kısa süre içinde bu silahları teslim edeceklerini dile  getirdi.

Terörle mücadelede Riyad'a övgü

Terörle mücadele konusunda da ortak bir mutabakat üzerinde  çalıştıklarını ifade eden Trump, "Terörizmin finansmanına karşı sıfır  toleransımız var ve Suudi Arabistan bu konuda oldukça fazla gayret gösteriyor."  dedi.

İran'la ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, bu ülkenin adımlarının  bölgeye "zarar verdiğini" ve bunların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çıkmak istediğimiz bölgelerden çıkabileceğiz"

DEAŞ'la mücadele bağlamında da bir değerlendirme yapan Trump, şunları  söyledi:

"Şu anda daha önce DEAŞ'ın elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde  100'ünü geri aldık. Bunu muhtemelen daha önce kimseden duymadınız. Çok hızlı  hareket ettik ve o bölgedeki bu mücadele sonuna geliyor. Böylece uzunca süredir  çıkmak istediğimiz bazı bölgelerden çıkabileceğiz. Artık diğer ülkeler  kapasiteleri ölçüsünde bu konuyu ele alabilecekler."

Gazetecilerin İran'la ilgili bir sorusuna cevap veren Muhammed bin  Selman da bu konuyu detaylı şekilde konuşacaklarını belirtti.

Heyetler arası görüşme

Oval Ofis'teki görüşmenin ardından heyetler arasında yapılan ve ilk  kısmı basına açık olan öğle yemeğinde de değerlendirmelerde bulunan ikili, Suudi  Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ABD'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.

Suudi Veliaht Prens'e seslenen Trump, "Son Beyaz Saray ziyaretinizden  bu yana çok önemli gelişmeler yaşandı. O zaman Veliaht Prenstiniz, şu anda onun  ötesindesiniz. Tebrik ediyorum. Babanızın bu konuda çok akıllıca bir karar  verdiğini düşünüyorum. Babanız özel bir insan; yakında buraya da gelecek."  ifadelerini kullandı.

Kushner de görüşmelerde yer aldı

Diğer yandan iki ülke arasındaki görüşmelerin vazgeçilmez ismi olan  Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in ziyaret boyunca tüm görüşmelere  katıldığı bilgisi Amerikan medyasında yer aldı.

Bir süredir ABD ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkilerde kilit  rol oynayan Suudi Prens Selman'ın Beyaz Saray ziyaretinin ikili ve bölgesel  ilişkilerde yeni bir eşik olabileceği yorumları yapılıyor.