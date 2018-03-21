İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bölgede okuldan çıkan  bir grup öğrenci savaş uçaklarının hedefi oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya  kaçan çocukların buna rağmen hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine açıklamasında, saldırıda 16'sı çocuk 3'ü kadın 20 sivilin öldüğünü, 1  kişinin yaralandığı söyledi.
 
Muhaliflere bağlı Uçak Gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Hımeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları Serakib ilçesi ve  çevre köylerine saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.
 
Sivil savunma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam  ediyor.
 
Son 11 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere  düzenlenen hava saldırılarında 56 sivil hayatını kaybetti, 62 sivil yaralandı.   
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı  kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes  ilan edilmesini istemişti.
 
"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl  başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta  ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak  şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.