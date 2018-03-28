Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrin’in Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristler tarafından eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği belirtildi.

TERÖRİSTLERE AİT İKİ AYRI SIĞINAK DAHA TESPİT EDİLDİ

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada da, "28 Mart 2018’de Afrin / Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta; muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.