Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve temmuz 2019 temmuzunda teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili her gün yeni açıklama geliyor. ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell önceki gün "Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği" yönünde tehditkâr açıklamada bulundu. Bunun ardından ABD Savunma Bakanlığı daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi. Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği cevapta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" dedi. White "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye cevapladı.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in S-400 alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasına ilişkin konuştu. Rusya ile ABD arasında sadece Suriye ile ilgili değil, Türkiye konusunda da kavga yaşandığını Moskova’da açıklayan Lavrov “Görüyorsunuz, Bay Mitchell ortaya çıkıp Türkiye’ye bizden S-400 füzeleri alacağı için yaptırım uygulanabileceğini söylüyor. Bunun tek bir anlamı var. Amerika, şantajı bile normal bir davranış biçimi sayarak, kendi silahlarını dünyaya satmak için çaba sarf ediyor. Ya tutarsa mantığı ile hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in benzer bir soruya karşılık S-400 alımının Türkiye’nin ‘ulusal kararı’ olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov “Herhâlde ABD'nin bir NATO üyesi olarak, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri tarafından dile getirilen ortak görüşü dinlemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Daha fazla silah satmak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan savunma endüstrisini destekleyeceğini, silah ihracat politikasının müttefiklere satışları artırmayı hedeflediğini açıkladı. Yabancı devlet başkanlarıyla özel görüşmeler yapan Trump, silah satışlarını kişisel olarak da artırmaya çaba gösteriyor. Beyaz Saray’ın da silah satışlarını onaylamak, daha büyük satışlara ve daha güçlü silahların satışına engel olan kanunları kaldırarak, teslimatta uzun tutulan sürenin de en kısa makul bir süreye çekilmesinin hedeflediği belirtildi. Silah satışı politikasının değişmesiyle ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar fazla denizaşırı ülkelere satış yapmasını sağlayacak. Trump, bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, büyük müttefikler ile yaptığı görüşmelerde ABD yapımı silah satın almak için yabancı hükûmetleri ikna ettiği belirtiliyor.