Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alabama eyalet yetkililerinin 83 yaşındaki cinayet suçlusu hakkında verilen idam cezasının uygulandığını duyurdu.

ZEHİR ENJEKTE EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Walter Moody, Alabama eyaletinde zehir enjekte edilerek infaz edildi. Moody'nin, ABD'de 1970'te idam cezalarıyla ilgili kabul edilen yeni yasalar yürürlüğe girdikten sonra idam edilen en yaşlı mahkum olduğu ifade edildi.

YARGIÇ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Walter Moody, 1989'da postayla bomba yollayadığı Federal Yargıç Robert Vance'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

20 YIL HÜCREDE KALDI

İdam cezasına çarptırılan suçluların tutulduğu hücrede 20 yıl kalan Moody'nin mahkeme kararını ABD Yüksek Mahkemesi'nde temyiz etme çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Moody'nin infazından önce, ABD'nin idam edilen en yaşlı mahkumu John Nixon olarak biliniyordu. 2005 yılında infazı gerçekleştirilen Nixon 77 yaşındaydı. (NTV)