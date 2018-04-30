Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı YPG'li teröristlere koruma sözü vermişti. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Menbiç'e 250 Fransız askeri gönderildi.

TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Bölgeye konuşlanan Fransız askerleri de Türkiye korkusundan, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı

ANKARA'NIN AÇIKLAMALARI SONRASI FRANSA HAREKETE GEÇTİ

Ankara'nın Afrin'in ardından Menbiç'e operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası, Menbiç'te varlıklarını artıran Fransız askerlerinin devriye gezdiği haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

MENBİÇ'TE FRANSIZ ASKERLERİ DEVRİYE ATIYOR

Sputnik'in ulaştığı bir resimde Fransa askerlerinin Menbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor. Fransa askerlerinin nöbet tuttuğu araçlara Fransa bayraklarının asılması dikkat çekiyor.