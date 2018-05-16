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Hakan Atilla ile ilgili karar verildi! | Mehmet Hakan Atilla kimdir?
16.05.2018 - 20:10 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de görülen davada Mehmet Hakan Atilla hakkında müebbet cezası düşünmediğini söyleyen Hakim Berman, Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi. Atilla'nın 14 aylık yattığı cezanın bu süreden düşürüleceği ve 18 sonra serbest bırakılacağı belirtiliyor...
Etiketler : hakim berman,mehmet hakan atilla,abd,dava,
560476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560476.aspx
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