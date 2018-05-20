Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Leningrad bölgesinde Su- 29 tipi bir spor uçağın iniş yaparken hızını ayarlayamayıp düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre kaza, Su-29 uçağının yere sert inişi sonucunda meydana geldi. Açıklamada, "Lomah köyü yakınlarında uçağının yere sert iniş yapması sonucu bir kişi öldü" ifadesi yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın sebebi ve ölen kişinin kimliği araştırılıyor.