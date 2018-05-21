Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın güneyinde Marsilya kentinde kar maskeli bir grubun Kalaşnikof silahla saldırı gerçekleştirmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Akşam saat 18.00 sıralarında Marsilya’nın 14. bölgesindeki Busserine semtinde meydana gelen saldırının 3 araçla gelen kar maskeli ve Kalaşnikoflu kişilerce gerçekleştirildiği öğrenildi. Semtte bulunan bir grup genci hedef alan saldırganların gençlere ateş açtığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölgede kontrolün sağlandığı açıklanırken, görgü tanıklarının sorgulanması hala devam ediyor.