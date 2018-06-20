Kofler, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın her yerindeki   insanların hakları için yapılan faaliyetlerde ABD'nin geçmişte Almanya için  önemli bir partner olduğunu belirtti. ABD’nin bu ortak hedefi artık uluslararası forumda sürdürmek  istememesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Kofler, "ABD'nin BM İnsan Hakları  Konseyi’nden ayrılacağı yönündeki beyanından dolayı derin hayal kırıklığına  uğradım." değerlendirmesinde bulundu.

Kofler, BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Alman hükümeti için insan  hakları politikası konusunda, merkezi bir forum ve uluslararası düzenin önemli  bir yapı taşı olduğunu kaydetti.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları  Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." ifadesini  kullanmıştı.Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları  konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.