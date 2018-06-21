Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press (AP) haber ajansı, Aden şehrinin güneyindeki Beir Ahmed hapishanesinde kalan bir tutuklunun plastik tabaklara çizdiği işkence tasvirlerini yayımladı.

Hapishaneden gizlice çıkarılan çizimlerde, çıplak ve gözleri bağlı olarak yerlerde sürüklenen, sopalarla dövülen, zincirlerle duvara asılarak vücuduna elektrik verilen tutuklular tasvir ediliyor.

Çizimleri yapan kişinin ve Beir Ahmed hapishanesinde bulunan 6 diğer tutuklunun ifadeleri, BAE kontrolünde bulunan hapishanedeki sistematik işkence ve insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi.

Tanıklar çoğu zaman şüphe üzerine, suçsuz yere göz altına alınan tutukluların cinsel tacize ve fiziksel işkencelere maruz kaldığını belirtti.

Çizimleri yapan tanık, iki yıl önce ülkedeki BAE varlığını eleştiren yorumlar yapmasının ardından gözaltına alındığını ve hapishanede tutulduğu süre boyunca sistematik olarak işkence gördüğünü anlattı.

AP, geçen haziranda yaptığı soruşturmada, Yemen'de BAE tarafından kurulan ve merkezi hükûmetten bağımsız yerel güçlerce kontrol edilen gizli hapishaneler ağı bulunduğunu, burada El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin ağır işkence altında sorgulandığını ileri sürmüştü.

Eski tutuklular, hapishanedekilerin aileleri, insan hakları savunucuları ve Yemenli askeri yetkililerin açıklamalarıyla ortaya çıkarılan kanıtlarda, aralarında askeri üslerin, limanların, bir havaalanının, özel villaların ve hatta bir gece klubünün olduğu mekanlarda 18 gizli hapishanenin kurulduğu belgelenmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, merkezi hükûmete karşı başlattıkları ayaklanmada ülkenin kuzeyindeki toprakların büyük bölümünü ele geçirmişti. ABD'nin dışarıdan destek verdiği, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere karşı merkezi hükûmete destek sağlamak üzere ülkeye askeri müdahalede bulunmuş, bu süreçte BAE güçleri ülkenin güneyindeki çok sayıda kent ve kasabanın kontrolünü ele geçirmişti.

BAE askerleri, ele geçirdikleri bölgelerde çok sayıda Yemen vatandaşını haklarında somut veya yargı kararı bulunmadan El Kaide ve DEAŞ'a mensup oldukları şüphesiyle hapse atmıştı.