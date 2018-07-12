Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolera salgını nedeniyle Nijerya'da 49 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Adamawa Koordinatörü Dr. Amos Ujulu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi ve Maiha bölgelerinde son bir ayda 30 kişinin öldüğünü belirtti. Ujulu, bölgelerde 1564 kolera vakası tespit edildiğini ve yaklaşık 500 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Adamawa eyaletindeki kolera salgınını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatıldığını, eyalete 750 bin doz kolera aşısı ve sağlık çalışanı gönderdiğini bildirdi.

Katsina Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Mariatu Usman ise eyalete bağlı Funtua ve Kusada bölgelerinde son 2 haftada 181 kolera vakası tespit edildiğini, 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede son 2 ayda yaklaşık 2 bin kolera vakası tespit edilmiş, 96 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.