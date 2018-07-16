Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve, daha önce planlandığı 13.00 yerine Putin'in geç gelmesi nedeniyle saat 14.00'te başladı. Putin'den yaklaşık 25 dakika sonra da Trump, zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Trump, zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. Niinistö ile kahvaltıya katılan Trump, ev sahipliğinden dolayı Niinistö'ye teşekkür ederek Putin’le yapacağı zirvenin iyi geçeceğini söyledi. Donald Trump ve eşi Melania Trump, kahvaltıdan sonra kaldıkları otele döndü.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Trump-Putin zirvesi sona erdi.

"OLAĞANÜSTÜ İLİŞKİLERE SAHİP OLACAĞIZ"

Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Gerçekten de dünyanın bizim iyi geçindiğimizi görmek istediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır ABD başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Trump, "En sonunda olağanüstü ilişkilere sahip olacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz yıllardır söyledim; Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir." diye konuştu.

Bugünkü zirvede ticaretten askeri ilişkilere geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını belirten Trump, özellikle Çin konusu üzerinde durulacağının altını çizdi.

"Son yıllarda çok da iyi geçinemeyen iki ülke olarak önümüzde büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, "İki büyük nükleer gücüz. Nükleerin (kapasitenin) yüzde 90'ına sahibiz. Bu iyi değil, kötü bir şey. Bu konuda bir şey yapabileceğimizi umuyorum çünkü bu olumlu değil, olumsuz bir güç. O nedenle başka konuların arasında bunu da ele alacağız." şeklinde konuştu.

Dünyanın zirvenin sonucuna odaklandığını, kendisinin de özel görüşmeyi heyecanla beklediğini belirten Trump, "Hepimizin pek çok sorusu var ve ümit ediyorum ki cevapları bulacağız." dedi.

İKİLİ İLİŞKİLERİ GÖRÜŞECEKLER

İki lider, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına cevap olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı.

"Cadı avı" ifadesiyle Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmesini kasteden Trump'ın zirveden beklentisinin düşük olduğu ifade ediliyor.

Zirve, hem Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın 12 Rus istihbarat görevlisi hakkında iddianame hazırlanması sonucu yoğunlaşması hem de ABD ile geleneksel müttefiki Avrupa ilişkilerinin kötüleştiği bir döneme denk geldi.

Dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ni (AB) "düşman" olarak niteleyen Trump'ın Rusya için de daha önce "Düşmanımız değil, rakibimiz" dediği biliniyor. Daha önce Putin'e hayranlığını dile getiren Trump'ın Moskova yönetimi ile yakınlaşması Avrupa'da eleştiriliyor.

Bu arada Putin, havaalanından zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayına, tanıtımı mayıs ayında yapılan zırhlı limuzini Kortezh ile geldi. Putin'in, Kortezh ile ABD Başkanı Trump'ın kullandığı The Beast (Canavar) adlı limuzine karşılık verdiği ileri sürüldü.