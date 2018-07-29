Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen aylarda yaşanan sokak protestoları sonrasında Sarkisyan iktidarına son vererek Ermenistan Başbakanı olan Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

"SINIRIN ERMENİSTAN TARAFI DAİMA AÇIK"

Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir mülakat veren Paşinyan, "Türkiye, Ermenistan ile sınırlarını kapatan taraf. Sınırın Ermenistan tarafı daima açık. Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER İÇİN HAZIRIZ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 90'lardan bu yana sorun haline gelen Dağlık-Karabağ konusunda da çözüm istediklerini belirten Paşinyan, "Bu sorunu barışçı yollarla çözmek için gerçek bir arzumuz var. Müzakereler için hazırız. Ancak sindirme atmosferinde bir şey yapmayacağımız konusunda ısrar etmek istiyorum. Barış atmosferi oluşturmak önemli." ifadelerini kullandı.