Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, gazetecilerin son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok" cevabını verdi.

ABD, İzmir'de, 9 Aralık 2016'da terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve şu anda İzmir'deki evinde hapis tutulan Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine iki Türk bakana yaptırım kararı almış, Türkiye'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koymuştu.