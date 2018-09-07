Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye iç savaşının düğümünün çözüleceği yer olan İdlib'e, bugün yeni hava saldırıları düzenleniyor. İran'ın başkenti Tahran'daki kritik Türkiye, Rusya ve İran liderlerini bir araya getirecek zirvenin başlamadan saatler önce, saldırı haberleri geldi.

Suriye'de 2 Suriye ve 3 Rus uçağının İdlib'i vurduğu açıklandı. Rejim ile Rus uçaklarının muhalif bölgelere bombardıman altına aldığı belirtildi.

MUHALİF BÖLGELERE BOMBARDIMAN



İki Suriye ve üç Rus savaş uçağı, İdlib'in güneyindeki farklı noktaları bombardımana tutuyor.

Yerel kaynaklar, Han Şeyhun, El Habit, Tel Assas, Kefr Zeyta ve Kfr Ayn gibi noktalar hedef alındığını bildiriyor. Patlama seslerinin duyulduğu El Habit'te en az bir can kaybı, çok sayıda yaralı var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'in geleceğinin görüşüleceği Üçlü Zirve'ye katılmak için, İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

İran'ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapacak. Dünyanın merakla takip ettiği zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Erdoğan, Rus ve İranlı liderlerle yapacağı Üçlü Zirve için Tahran'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak TSİ 11.30 sıralarında Tahran'a indi.

Zirveye katılacak olan Erdoğan ikili görüşmelerde de bulunacak. Erdoğan, ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek, ardından da kapalı kapılar ardında yapılacak zirveye geçecek. Liderler, zirvenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.