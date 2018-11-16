Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail özel kuvvetlerinin Hamas komutanlarından birini yakalamak için Gazze'de düzenlediği operasyonun etkileri devam ediyor. Yapılan ankete göre İsraillilerin yüzde 49'u, son olaylarda kazananın Hamas olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların sadece yüzde 14'ü 'İsrail kazançlı çıktı' dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'a karşı gösterdiği performansın kötü olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 65 olarak gerçekleşti.



KOMUTAN: BAŞARISIZ OLDUK

İsrael Hayom gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir general de Gazze’ye sızma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etti. General "İsrail ordusu genelde Orta Doğu’nun farklı bölgelerindeki bu tarz istihbarat operasyonlarını kayıp vermeden gerçekleştirirdi. Gazze’ye operasyon için giren birim, İsrail ordusu için tehlikeli sonuçlar doğuran ağır bir yenilgiye uğramıştır" ifadesini kullandı. Gazze’deki sızma operasyonunu, gençlik yıllarında Netanyahu’nun da görev yaptığı Sayeret Matkal adı verilen özel kuvvetler birimi gerçekleştirmişti. Ordunun en seçkin subaylarından oluşan bu özel kuvvetler birimi, operasyonlardaki başarısı ile meşhurdu.



HÜKÛMETE PROTESTO

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yurt dışında bulunduğu sırada operasyonu başlatan ve saldırıların devam etmesini isteyen Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifası ile sonuçlanan olaylar sırasında Filistinlilerin attığı füzelerin İsrail topraklarına düşmesinin ardından İsrailliler protesto gösterisi düzenledi. Ülkedeki güvenlik zafiyetine tepki olarak Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde gösteri yapan yüzlerce kişi, caddelerde araç lastikleri yaktı ve bazı yolları trafiğe kapattı.

'CANINIZI YAKARIZ' MESAJI VERDİ

Filistin direniş gruplarının İsrail özel kuvvetlerinden bir ekibin Gazze'ye sızmasına karşılık, İsrail'de askerleri taşıyan bir otobüsü Rus yapımı, güdümlü tanksavar kornet füzesiyle vurması dikkati çekti. Uzmanlara göre, Filistinli gruplar, yüksek etkili bu füzeleri kullanarak "İsraillilerin canını yakacak güce sahip olduğu" mesajını verdi. Analist Adnan Ebu Amir "Filistinli gruplar, tahribat gücünden dolayı kornet füzelerini sadece İsrail'e ağır bedel ödetmek istediği hassas durumlarda kullanıyor" derken güvenlik uzmanı İbrahim Habib "Direniş, İsrail'e düşündüğünden çok daha güçlü olduğu mesajını verdi" değerlendirmesinde bulundu.