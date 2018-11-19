Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı  alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu  duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA)  Usame bin Ladin'i Pakistan'da  yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız  gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda  bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme  yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar."  ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan  vermeyeceğini" de kaydetti.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı  kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör  örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda  bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın  ödemesi durdurulmuştu.