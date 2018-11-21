Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSTANBUL



Teröristbaşı Öcalan’ın sağ kolu “Sarı Sadun” kod adlı Osman Erdal’ın, kaçak yollarla gittiği İsviçre’nin Zürih Havalimanı’nda 6 haftadır iltica talebiyle beklediği ortaya çıktı. İsviçre hükûmetinin Erdal ile birlikte aralarında kadın ve çocukların da olduğu 19 kişiyi transit bölümünde beklettiği öğrenildi.

İsviçre Mülteciler Dairesinin iltica taleplerini reddettiği kişilerin Güney Afrika ve Brezilya üzerinden kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı ve iltica talebinde bulunduğu belirlenirken çoğunluğunun Türkiye’de aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler olduğu kaydedildi. Kürt oldukları için Türkiye’de cezalandırıldıkları yalanını ortaya atan bu kişiler, İsviçre basını ve uluslararası kuruluşlara yaptıkları açıklamada “Bizi geldiğimiz ülkelere geri göndermek istiyorlar. Geri gönderilirsek Türk istihbaratı bizi yakalar. İsviçre’de bize kimse dokunamaz, onun için buraya geldik” diye yalvardı.

Kırmızı bültenle aranan ve 1990 yılına kadar Diyarbakır Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Kandil’e geçerek örgütsel faaliyetlerde bulunan Osman Erdal “Kırmızı bültenle arandığını ve yakalanmaktan ya da öldürülmekten korktuğunu” belirterek İsviçreli makamların kendisini korumasını istedi.

Türkiye’de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve gazeteci olduğunu ve 49 gündür havalimanında beklediğini söyleyen Mustafa Mamay ise, Türkiye’de arandığı için üç sene evvel Suriye’nin kuzeyindeki PKK bölgesine kaçtığını oradan da Güney Afrika’ya geçerek Zürih’e gelerek iltica talebinde bulunduğunu söyledi. Terör örgütüne destek veren bildiriyi imzaladığını itiraf eden Mamay, “Türkiye’de Kürtler öldürülüyor” yalanı ile sınır dışı edilmek istemediğini anlattı.

27 yaşındaki bilgisayar mühendisi ve Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Doğan Yıldırım ise siyasi sebeplerle Türkiye’yi terk ettiğini belirterek “PKK’ya destek bildirisi imzalamaktan dolayı suçlanıyorum. Türkiye’de askerlik yapmak istemiyorum. Askerde Kürtleri öldürüyorlar. Türkiye’nin Kürt halkını öldürmesi normal” diyerek birçok yalan beyanla sığınma talebinde bulundu. Ancak İsviçre makamları “PKK’nın mühendislerinden biri olduğun raporlanmış. İltica talebin geçersiz” diyerek sınır dışı etme kararı aldı. Sosyal medyadan kampanyalar düzenleyen terör örgütü yandaşları aranan bu isimlerin sınır dışı edilmemesi için İsviçre hükûmeti üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.