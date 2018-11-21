Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün gerçekleşen intihar saldırısında ölü sayısı arttı. Saldırıda ölü sayısının 55’e yükseldiği açıklandı. Yetkililer intihar saldırısını gerçekleştiren grubu bulmaya çatıştıklarını aktardı. Hükümeti destekleyen ve intihar saldırılarının İslam’da yeri olmadığını söyleyen din adamlarını hedef alan Taliban, son saldırı ile ilgisi olmadığını açıklamıştı.
Afganistan’da ölü sayısı 55’e yükseldi
21.11.2018 - 15:30 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 55’e yükseldi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün gerçekleşen intihar saldırısında ölü sayısı arttı. Saldırıda ölü sayısının 55’e yükseldiği açıklandı. Yetkililer intihar saldırısını gerçekleştiren grubu bulmaya çatıştıklarını aktardı. Hükümeti destekleyen ve intihar saldırılarının İslam’da yeri olmadığını söyleyen din adamlarını hedef alan Taliban, son saldırı ile ilgisi olmadığını açıklamıştı.
Etiketler : afganistan,patlama,
589749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/589749.aspx
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