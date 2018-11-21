Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yardımların kesilmesi için Türkiye'nin ABD nezdinde girişimleri sürerken bölgeye yönelik uzun tır konvoyu eşliğinde silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Deyr ez Zor bölgesinin Suriye-Irak sınırında yer alan Hajin ve Bagoz kasabalarını kontrol eden DEAŞ'a yönelik kapsamlı operasyonlar düzenleyen DSG güçleri, ABD'nin hava desteğine rağmen başarılı olamadı. Sayıları yaklaşık 2 bin 500 civarında olan DEAŞ grubu, "Son kale" olarak bilinen bölgede direniş gösteriyor. Operasyona karşı operasyonla yanıt veren DEAŞ, kısa süre önce DSG'ye büyük kayıp verdirmiş ABD'nin verdiği silah ve çok sayıda zırhlı aracı ele geçirmişti.

ABD, Hajin'de direnen DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyona destek amacıyla bölgeye 300 tırla yeni silah ve zırhlı araç gönderdi. Silah ve zırhlı araç sevkiyatı Türkiye'nin tepki göstermesi nedeniyle büyük bir gizlilik içinde gece yapıldı. Sınırdan geçirilen silah ve mühimmat yüklü araç konvoyunun büyük bölümü operasyonların sürdüğü Deyr ez Zor bölgesine gönderildi.

DEAŞ'la mücadele kapsamında ABD tarafından DSG'ye bugüne kadar 6 bin 700 tır silah ve zırhlı araç gönderirken Türkiye, yardımların derhal kesilmesini talep ediyor.