Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yayınladığı bir mesajla vatandaşlardan kan bağışında bulunmaları için çağrı yaptı. Kınık “Kan stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite kan 3 can kurtaracak” dedi. Kınık “Ağır kış şartlarından dolayı düşen kan bağışları sebebiyle stoklarımız kırmızı alarm vermiştir. 250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 defa kan verebilirler. Ülke genelindeki 1.300 hastaneye her gün 11.000 ünite kan vermek zorundayız” diye devam etti. Başta Hidayet Türkoğlu olmak üzere çok sayıda ünlü destek olmak üzere Kınık’ın bağış çağrısını sosyal medyada paylaştı. Öte yandan Kızılay, terör olayları sonrasında sosyal medyada çıkan “Acil Kan İhtiyacı” olduğu mesajlarının asılsız olduğunu bildirmişti.