Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyedeki ilgili dairenin müdürü Andre Hollitzer’in sancağın yer almasını yasakladığı ifade edildi. Mehter takımının ise törenden çıkarılmayacağı ifade edildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Yönetim Kurulu Başkanı Refet Avcı ise ‘’Bir zenginlik, renklilik olsun istedik. Herhangi bir siyasi içeriği yoktu” dedi. Avcı, bu konuyu organizasyona katılan ekiple değerlendireceklerini ve ona göre bu yıl yapılacak geçide katılıp katılmayacaklarına karar vereceklerini kaydetti. BERLİN AA