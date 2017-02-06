Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Türkiye, İran ve Birleşmiş Milletler'den uzmanlar Suriye ateşkesinin uygulanmasını detaylı bir şekilde görüşmek için Kazakistan'ın başkenti Astana'da, teknik bir toplantıya başladılar.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı bir açıklamada, "Ürdün'den temsilcilerin (görüşmelerde) ilk defa yer alacak" dedi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde 23-24 Ocak tarihlerinde Astana'da yapılan ve İran, ABD, Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinin katıldığı toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü.

Türkiye, Rusya ve İran ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.

CENEVRE SÜRECİ

İlk görüşmeler sonrasında yayınlanan ortak bildirgede DEAŞ ve Nusra'ya karşı ortak mücadele edileceği belirtilmişti Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşecek bir sonraki toplantı ise 20 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak.