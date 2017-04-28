Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'İçerde' dizisinde Melek rolüyle kariyerinde zirve yapan Bensu Soral, bu kez Nişantaşı'ndaki yardımseverliğiyle dikkatleri üzerine çekti.



ATÖLYEYİ ZİYARET EDİP ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Senaryo gereği öldürülen ve böylece İçerde dizisine veda eden Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir moda atölyesini ziyaret eden genç oyuncu daha sonra otomobilde kendisini bekleyen arkadaşıyla buluştu.

TAKSİ DURDURMAYA ÇALIŞAN KADINI ARABASINA ALDI

26 yaşındaki oyuncu yolda taksi durdurmaya çalışan yaşlı kadını görünce kayıtsız kalmadı. Arkadaşından otomobili durdurmasını rica eden Bensu Soral, önce kadına nereye gideceğini sordu.



"YOLUMUZUN ÜZERİ TEYZECİM"

Bensu Soral, cevabın ardından da "Yolumuzun üzeri teyzecim, seni de bırakalım" diyerek kadını otomobile aldı.



İşte Bensu Soral'ın alkışlanacak o hareketi;