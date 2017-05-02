Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'ye bugün akşam üzeri 8 dokunulmazlık fezlekesi gönderildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı milletvekilleri için yeni fezleke düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA DA VAR

Fezleke düzenlenen diğer isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve Namık Havutça da bulunuyor.

ŞABAN DİŞLİ HAKKINDA DA FEZLEKE

TBMM'ye gönderilen son fezlekenin ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli hakkında olduğu öğrenildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezleke, Başbakanlık tarafından Meclis'e gönderildi.