Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Saip Bel, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak Jeep Compass için ilk etapta 200 adetlik satış hedefleri olduğunu belirterek şunları söyledi: Compass sınıfının en gelişmiş 4x4 sistemlerine sahip. Bünyesinde 70’in üzerinde aktif ve pasif güvenlik donanımları barındırıyor. Şimdiden ön siparişler gelmeye başladı. Merakla beklenen bir model, segmentini yukarı çekeceğine inanıyorum. Ayrıca Jeep’in en güçlü modeli Grand Cherokee Trackhawk için de talepler almaya başladık. Bu modele olan ilgi tüm dünyada oldukça büyük, mevcut Ferrari ve Maserati müşterilerimiz şimdiden Jeep Grand Cherokee Trackhawk için bizi aramaya başladı.