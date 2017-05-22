Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz, sonsuz maviliklerin ve denizin mevsimi… Güneş yüzünü gösterdiğinde kim dalgaların ve martıların rehberliğinde özgürlüğün ufuklarına yelken açmak istemez ki? İşte Keskin Color, şimdi gönlünü turkuaz sulara verenler için deniz temalı Marine Serisi’ni üretti. Serinin birbirinden güzel defterleri ile şimdi sözcüklerin dünyasına demir alma vakti.

Kırtasiye sektörünün öncü ismi Keskin Color, yeni defter serisi ile bulunduğunuz her yerde size yazın güzelliğini ve denizlerin esintisini hissettirmeyi hedefliyor. Marine Serisi defterler, deniz temasını kapaklarına taşıyan tasarımları ile dikkat çekiyor. İster günlük tutmak ister tatilde gezdiğiniz birbirinden güzel yerlerde yaşadığınız maceraları kaydetmek için kullanın, Marine Serisi defterler size harika bir yol arkadaşı oluyor. Kapak konseptleri, sıcak yaz günlerinde tatili şehirde geçirenlerin bile içini ferahlatmaya yetiyor. Günlük kullanım için de oldukça ideal olan defterler, kalitesi ile de fark oluşturmayı başarıyor. Deniz tutkunlarının ofiste ve yazın dershanelerde de kullanabilecekleri defterler, yanınızda kolayca taşıyabilmeniz için de uygun.

Keskin Color’ın Marine Serisi defterleri seçkin kırtasiyelerde sizleri bekliyor…