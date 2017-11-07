Amasya / Merzifon merkezli 12 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 muvazzaf astsubayın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
20 astsubay gözaltına alındı
07.11.2017 - 11:06 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,astsubay,gözaltı,haberler,
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