Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumali Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne iş yapar ve kaç çocuğu vardır? gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına detaylı bir şekilde bu haberden ulaşabileceksiniz. TV8'in patronu Acun Ilıcalı'ın 2018 yılında Survivor All Star'ın müjdesini verir vermez, yarışmaya kimlerin katılacağı merak içerisinde bekleniyordu. Haberi duyan Cumali Akgül isimli Iğdırlı vatandaş, Survivor'a katılabilmek için memleketinden İstanbul'a doğru yürüyerek yola koyulmuştu. 50 günün ardından İstanbul'a ayak basan Cumali Akgül, Beyaz Show programına katılan Acun ile birlikte aynı programda Beyazıt Öztürk'ün davetlisi olarak programda yer almıştı. Beyaz'ın yoğun ricasını kıramayan Acun ise, Bir daha yürüyerek Survivor'a kimsenin alınmamasının garantisini vererek Cumali Akgül'ü yarışmaya alacağını söylemişti. Peki Iğdır'dan İstanbul'a 50 günde 1600 km yol yürüyen Cumali Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne iş yapar ve kaç çocuğu vardır?

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.

BEYAZIT ÖZTÜRK ISRAR ETTİ!

Survivor 2018’in ilk yarışmacısı belli oldu. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül oldu.

Önümüzdeki sezon değişik bir konsept ile başlayacak olan Survivor 2018’in katılımcıları belli oldu. Açıklanan ilk isim Cumali Akgül oldu. Survivor 2018 için planlanılan farklı konsept hakkında ayrıntılı bilgi Acun Ilıcalı tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak.

YARIŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN 1600 KM YOL YÜRÜDÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” Dedi.