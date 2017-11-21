Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sagopa Kajmer Kolera boşandı, Kolera neden ayrıldı, Sagopa neden boşandı soruları en çok merak edilenler arasına girdi. İkilinin paylaşımları hayranlarını üzerken, boşanma sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Yunus Özyavuz ve Esen Güzel'in birbirilerine teşekkür ederek veda ettikleri paylaşımında yorumların kapatılması dikkat çekti.

SAGO VE KOLERA NEDEN BOŞANDI?

Türkçe rap müzik dünyasına damga vuran Sagopa Kajmer mahlaslı Yunus Özyavuz ve Kolera mahlaslı Esen Güzel, sosyal medyada paylaştıkları mesajla 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Yaklaşık 20 yıllık bir arkadaşlıklarının olduğunu ifade eden ve 11 yıllık evliliklerini sonlandırdığını duyuran ikilinin neden bu kararı aldığı bilinmiyor. Sagopa Kajmer ve Kolera'nın ortak şirketi Melankolia Müzik'in ise geleceğinin ne olacağı da merak edilenler arasında.

SAGOPA KAJMER'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen'e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettarım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın. Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler. Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orda kalacak."

KOLERA'NIN AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE;

"Herkese selam! 20 yıllık dostum, 11 yıllık canım eşim Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) ile bugün evliliğimizi resmî olarak sonlandırdık. Kendi isteğimle Melankolia Müzik Yapım Dağ. Ltd. Şti.'deki tüm haklarımı ve youtube koleraflow kanalımı Sago'ya devrettim. Birlikteligimizi bugüne dek destekleyen tüm sevenlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllarca Sago Kolo ikilisi olarak bizi bir gördüğünüzü ve bu habere cok üzüleceğinizi biliyorum/biliyoruz ancak bugün haberi sizlerle paylaşma günü. Müzik hayatıma gelirsek Rap yapmaya devam ediyorum hala stüdyom var bunu da sevenlerimin aklında soru işareti kalmasın ve üzülmesinler diye söylüyorum. Yepyeni solo ve düet çalışmalar yolda. Bazılarının beatleri Sago'ya ait çoktan yarılanmış şarkılar paylaştığımda şaşırmayın. Sizlerden gereken hassasiyeti gösterip Sago ile ilgili paylaşımlarınıza bundan sonra beni etiketlememenizi rica ediyorum. Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları da umarım paylaşmaya devam etmezsiniz. Böylelikle bize iyilik yapmış olursunuz. Artık her ikimiz için de yeni bir hayat başladı, sizi de bunun farkındalığına rica ile davet ediyorum. Hassasiyetiniz için teşekkürler kucak dolusu sevgiler."

KOLERA, MELANKOLİA VE KOLERAFLOW'DAN ÇEKİLDİ

Açıklamalardan anlaşıldığı üzere Melankolia Müzik ve KoleraFlow sayfalarının tamamen Sagopa Kajmer'e geçtiği belirtiliyor. Sago ve Kolo'nun gelecek dönemde neler yapacağı merak edilmeye devam ediyor.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Asıl adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 1978 Samsun doğdu. Müziğe olan ilgisi annesi ve babasının çeşitli kültürlerden oluşan eserlerini dinlemesiyle başladı. Müzik kariyerine memleketi Samsun'da yerel bir radyoda Dj'lik yaparak başlayan Sagopa, 1997 yılında üniversiteye başlamış ve İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir.

1999 yılında çeşitli sanatçıların yeraldığı ilk Türk rap albümü "Yeraltı Operasyonu" albümünde ilk projesi olan "Silahsız Kuvvet" ismiyle yer aldı ve en fazla dikkati çeken kişi oldu. 2001 yılında ilk albümü "Sözlerim Silahım"ı çıkardı. 2002 yılında ikinci albümü "İhtiyar Heyeti" çıktı. 2002 "Sagopa Kajmer"i oluşturdu. İsmiyle aynı adı taşıyan bir albüm çıkardı. 2002 yılında Ceza "Med Cezir" albümünün produktorlüğünü yaptı. Albümün tüm müziklerini de kendisi yaptı.

19 Ağustos 2005'te İrem Records etiketiyle Romantizma isimli bir albüm çıkardı ve albümdeki "Vasiyet" adlı şarkıyı kliplendirdi. "Vasiyet" adlı klip, 2006'da düzenlenen 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden En İyi Video Klip ödülünü kazandı.

2010 yılında Kolera ile "Bendeki Sen" albümünü yayınladı. 2010 yılında ilk kez düzenlenen TRT müzik ödüllerinde; halkın oylarıyla belirlenen Yılın Albümü dalında bu albümle ilk beşe girdi. Ayrıca yine 2010 yılında yayınlanan Yeraltı Kafilesi (Kafile 2)'nin yapımcılığını üstlendi. 2011 yılı içerisinde Saydam Odalar albümü piyasaya sürüldü. 2012 yılında ise Istakoz ve 40 adlı şarkılarını internet üzerinden yayınladı. Sagopa Kajmer, kendi orkestrası olan Pesimist Orkestra ile birlikte 2013 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir turne düzenlemiş ve turne kapsamında 15 şehirde konser vermiştir.

7 Mayıs 2014'te Birol Giray (BeeGee) ile birlikte Abrakadabra adlı parçayı ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır. Daha sonra ise Cem Adrian'ın Artık Bitti şarkısının Scratch kompozisyonlarını yazıp şarkıya back vokalde bulunmuştur. 2015 yılının başlarında ise önceden çıkardığı bazı albümlerin beatlerini sosyal medyadan yayınlamıştır. Youtube üzerinde birçok şarkısını hayranlarıyla paylaşmaya devam etmektedir.

KOLERA KİMDİR?

Esen Güzel ya da daha çok bilinen sahne adıyla Kolera, 23 Eylül 1983'te İstanbul’da doğdu. Kendisi gibi rap müzisyeni olan Sagopa Kajmer ile 1 Ağustos 2006’da dünya evine girdi. Hip hop kültürüne breakdance ile adım atan Kolera, Sagopa Kajmer ile tanıştıktan sonra Hiphop’un sadece rap dalıyla ilgilenmeye başladı.

Kolera, ilk şarkı kaydını 1998 yılında Kuvvetmira Stüdyosu’nda "İnkâr Boşuna" adlı parçaya yaptı. Aynı sene Silahsız Kuvvet (Sagopa Kajmer) ile "Neden Ağlıyorum" ve "Dünden Kalma Hayaller" adlı parçaları kaydetti. 2001 yılında ise ilk Underground EP'sini internet yoluyla dinleyicilerine servis etti. Bu albümde Kolera’nın "Eksik Eylüllerin Geciken Yağmurları", "Psikolog" ve "Komada Martı" adlı şarkıları yer alıyor. Bu EP’yi 19 yaşında çıkardı.

2004 yılında ise Sagopa Kajmer’in Bir Pesimistin Gözyaşları adlı albümünde, "Kalp Atışlarım 78 BPM" adlı parçada Sagopa Kajmer’e eşlik etmiştir. Aynı yıl Sagopa Kajmer ile düet yaptıkları "Günlerim Ağlak" ve "Aklımın Odaları" adlı 2 parçayı internet yoluyla servis etti.

2005'te Sagopa Kajmer’in Romantizma albümünde, “Sago vs Kolera” adlı parçaya eşlik etti. 24 Eylül 2005 tarihinde prodüktörlüğünü Sagopa Kajmer’in yapmış olduğu ilk solo albümü Karantina Embryo’yu dinleyenleriyle buluşturdu. Yine 2005 yılında Kuvvetmira Disstortion EP adlı albümde 2 şarkısı yer aldı.

Kolera, kendi albümlerini çıkarmak ve yeni yeteneklere daha geniş imkânlar sunmak üzere Sagopa Kajmer ile 11 Ağustos 2005 tarihinde Melankolia Müzik’i resmen kurdu.

2017'nin Kasım ayında Sagopa Kajmer ile yollarının ayrıldığını duyuran Kolera, Melankolia Müzik ve KoleraFlor isimli youtube kanalındaki haklarını Sagopa Kajmer'e devrettiğini açıkladı.