Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıklamıştı.

"ORTA DOĞU'YA GİRMEK HATAYDI"

Trump, şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Orta Doğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı" diye yazdı.