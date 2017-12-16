Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Çorum-Osmancık Karayolu Dodurga yol ayırımı yakınlarında meydana geldi. Dodurga İlçesi'nden Çorum'a gitmekte olan Fatih Bölükbaş (22) yönetimindeki 19 ER 023 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arif Bilgeç (22) yönetimindeki 19 EH 708 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüler Fatih Bölükbaş ve Arif Bilgeç ile Mustafa Okumuş (27) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Fatih Bölükbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilğili olarak başlaüılan soruşturma devam ediyor.