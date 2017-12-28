Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango bilet fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. 2018'e sayılı günler kala Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanı Milli Piyango heyecanı sardı. 61 milyon TL olan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler bilet gişelerinden uzun kuyruklar oluşturuyor, görüntüleri ise haberlere sıklıkça konu oluyor. Hayallerini bir bilet alarak gerçekleşeceğine inanan milyonlarca kişi, tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet alarak yılbaşı çekilişini beklemeye başladı. Daha evvel büyük ikramiye kazanan ve bir anda hayatının her noktası değişenlerin sonunun pek de iç açıcı olmadığı yılbaşı çekilişine kısa bir süre kaldı, daha önce bilet almamış olanlar ise 2018 yılbaşı milli piyango bilet fiyatlarını ilgi içerisinde takip ediyor. Birçok kişi Milli Piyango çeyrek bilet fiyatları, yarım bilet fiyatları ve tam bilet fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI

Milli piyango ikramiyesinin bu yıl açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar bilet fiyatlarını merak etmeye başladı. Yılbaşı çeyrek biletler bu yıl 15 TL oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE GEÇEN YILA GÖRE 1 MİLYON LİRA ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Her yıl yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişine kısa bir süre kala heyecan artıyor. İnternet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları" ve "Milli Piyango yılbaşı ikarmiyesi ne kadar?" diye araştırmasını yapan vatandaşlar, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve bu yıl dağıtılacak olan Milli Piyango ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye olan 61 milyon lira için çekiliş, yılbaşı gecesi yapılacak ve yurt genelinde milyonlarca vatandaş ekrana kilitlenecek.

Öte yandan Milli Piyangı yılbaşı bilet fiyatları da açıklandı. Bilet alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği Milli Piyango bilet fiyatları ise şu şekilde;

Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL

Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL

Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL

BÜYÜK İKRAMİYE GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 1 MİLYON LİRA ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 56 bin 744 adet Cumhuriyet, 116 bin 190 adet yarım ve 231 bin 060 adet çeyrek altın, 386 kilogram altın alınabiliyor. En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6-7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

Büyük ikramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 300 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 305 daire, 350 bin lira değerinde 174 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 101 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 500 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

EN ŞANSLI İL İSTANBUL

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul. Yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

YILBAŞI EN ŞANSLI NUMARALAR HANGİSİ?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri? 3 rakamı 12 kez çıktı, 2 rakamı 10 kez, 1 rakamı 9 kez, 7 rakamı 7 kez, 4 rakamı 6 kez, 5 rakamı 6 kez ve 6 rakamı da 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

KUPONLARIN VE BİLETLERİN ARKASINI İMZALAMAK GEREKLİ Mİ

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir.

Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

İKRAMİYEMİ NERDEN ALABİLİRİM?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİİLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.

Milli Piyango biletlerinin yüzde 99'u satıldı

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.

İkramiyeli biletler 1 yıl içinde ibraz edilmeli

Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Biletlerin İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınması gerekiyor. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanması, ortak bilet alanların birlikte imzalaması önem taşıyor. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekiyor. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalı. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her koşulda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalı"