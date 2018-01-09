Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı ile dün İstanbul'da 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan Ö.F.B., B.T., H.Y., M.A., V.A., B.Ç. ve M.B. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet, çeşitli çapta 2 tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.