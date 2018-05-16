Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara iftar vakti, Ankara ezan saatleri 2018 ve Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor sorgulamalarına başlandı. Ramazan ayının ilk günü gece sahura kalkan Müslümanlar Ankara ezan saatlerini aramaya başladı. Özellikle Ankara İftar vakti trendlere yerleşti. Ankara'da iftar saat kaçta olacak? Ankara akşam ezanı saati, Ankara iftar vakti ne zaman? İşte Ankara ezan saatileri 2018 ve Ankara iftar vakti

Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor?



Ankara ezan saatleri 2018 ve Ankara iftar vakti burada.

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Ankara'nın çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Ankara'da oruç tutanlar Ankara'da iftar vakitleri? diye merak ediyorlar. İşte il il iftar vakitleri, Ankara'da oruç açılacak saat, Ankara iftar vakti..





Ankara sahura davul sesleriyle uyandı

Ankara, Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Davul sesini duyan bir vatandaş balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara'da vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Sokak sokak gezerek insanlara sahur vaktini haber veren davulcuları, uyanan insanlar evlerinin pencerelerinden izlediler.





“Davulculuk eski bir kültür”



Yıllardı Kadıköy’de davul çaldığını kaydeden Ramazan davulcusu Yaşar Uslu “25 senedir burada davulculuk yapıyorum. Ramazanda buraya davula geliyoruz. Halka hizmet bu yaptığımız. Eskisi gibi bu davulculuk kültürü kalmadı. Şimdi herkes telefonumuz var onunla uyanıyoruz diyor ama yine de isteyen çok eski bir kültür bu” dedi. Babadan kalan bir meslek olduğunu ifade eden İbrahim Tilki isimli davulcu,’’ 25 yıldır davul çalıyorum. Baba’dan kalan bir meslek. Babamın yardımcısıyım” dedi.







Öte yandan davul sesini duyan bir vatandaşın balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.



Esnaf "Askıda pide var" uygulaması için hazır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında "Askıda pide var" uygulamasının ülke genelinde yayılması için tüm büfe, bakkal, fırın ve lokantaların üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kardeşlik, paylaşma, birlik ve beraberlik ayı ramazanda, esnafın her yıl olduğu gibi "askıda pide" ve "askıda yemek" geleneğini uygulayacaklarını belirtti.





Söz konusu geleneğin ülke genelinde yaşatılması için tüm büfe, bakkal, fırın ve lokantaların üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarına işaret eden Palandöken, "İhtiyaç sahiplerinin bu bereketli ayda ekmeğini ve yemeğini alabilmesi, hayır sahibi vatandaşlarımız sayesinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, ramazanda paylaşmak kadar israftan kaçınmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İftar masalarımız israf masalarına dönüşmemeli. Oruçlu olmanın verdiği açlık psikolojisiyle iftara yakın fazla alışveriş yapıp, fazla ekmek alıyoruz. Bunun yerine ihtiyaç kadar ekmek alınıp, fazla olan askıya bırakılmalı. Bu mübarek ayın önemi ve anlamı ancak bu şekilde layıkıyla anlaşılabilir. 'Bir elin verdiğini, diğeri görmesin' atasözümüz bu noktada anlam kazanıyor. İhtiyaç sahiplerine ekmek, pide ve yemek ulaştırmak için en önemli zincir, esnafımız. Hayırsever vatandaşlarımız, diledikleri miktarda ekmek, pide, çorba veya yemeği dükkanlarda bulunan tabelaya asabilirler. İhtiyaç sahipleri ise tabeladan fişini alarak pidesini, ekmeğini veya yemeğini alabilir."