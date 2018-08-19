Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wolverine Magneto ve Storm nedir? Hadi 19 Ağustos ipucu soru ve cevabı araştırılıyor. Hadi bilgi yarışması takipçileri günlük olarak verilen ipuçlarını takip ediyorlar. Hadi 19 Ağustos ipucu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bugünün ipucu 'Wolverine Magneto ve Storm' oldu. Wolverine Magneto ve Storm nedir, hangi karakterlerdir, hangi filmin karakterleridir? Wolverine, Magneto ve Storm ile ilgili bilgileri hadi yarışması takipçileri için derledik. İşte günün ipucu olan Wolverine Magneto ve Storm ile ilgili tüm bilgiler...

WOLVERİNE MAGNETO VE STORM NEDİR? HADİ 19 AĞUSTOS İPUCU

Hadi ipucu olarak bugün Wolverine, Magneto ve Storm isimleri verildi. Peki bu isimler nedir? Wolverine, Magneto ve Storm hangi filmin karakterleridir?

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HADİ OYUNU NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.