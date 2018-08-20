Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev baklavası tarifi, kolay ev baklavası nasıl yapılır, ev baklavası hamuru nasıl açılır, ev baklavası hamuru tarifi, çıtır baklava nasıl açılır gibi konular özellikle ev hanımları tarafından Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte araştırılıyor. Hazır baklava almaktansa evde baklava açmak isteyen, çıtır baklava açmak isteyenler internetten en doğru tarifi araştırıyor. İşte Kurban Bayramında misafirlerinize ikram etmek için kolayca hazırlayabileceğiniz ev baklavası tarifi...

EV BAKLAVASI TARİFİ

Yaklaşan Kurban bayramıyla birlikte bayram planları da yapılmaya başlandı. Misafirlere hazırlanacak ikramlar da bu planların en önemli parçasını oluşturuyor.

MALZEMELER

Mısır nişastası

200 gram margarin

Aldığı kadar un

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık

1 adet kabartma tozu

​1 tatlı kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz



Şerbeti için

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

EV BAKLAVASININ YAPILIŞI



Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı ,bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz.

Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz.İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz.

Tepsinin içine, açtığımız ilk on parça hamuru yerleştirip robottan çekdiğimiz ceviz veya fındığı serpiştiriyoruz.

Diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı ile ilk önce küçük tabak büyüklüğünde sonra tepsi büyüklüğünde yufka hazırlayarak tepsiye yerleştiriyoruz.

Tekrar robottan çekdiğimiz ceviz veya fındığı serpiştirip baklavanın ikinci katını oluşturuyoruz.

Geride kalan diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı İle ilk önce küçük tabak şeklinde açıp üste üste biriktirip sonra oklava ve mısır nişastası yardımı ile tepsi şeklini alacak şekilde yufka açıp son on parçayı da tepsiye güzelce yerleştiriyoruz.

Sonra istediğimiz baklava dilimi şeklinde kesip 200 gram margarini eritip baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökerek fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Not:Bilindik şerbet hazırlama şeklinde olacak.

Hazırlamış olduğumuz şerbeti baklavanın üzerine döküp servise hazırlıyoruz.

EV BAKLAVASI PÜF NOKTALARI

Baklava yufkasının çok ince açılması gerekir. Genellikle 40 kat yufka açılır. Yufkanın o kadar ince açılması durumunda da dayanıklı olabilmesi için yeterli miktarda yumurta kullanmanız gerekir. Hamurda sert buğday unu önerilir.

Baklavanın kıtır olmasını isterseniz hamura yarım limon suyu ekleyin.

Tereyağı baklavanın lezzetini artırır. Tereyağı tercih etmiyorsanız, süt oranı yüksek margarin de kullanabilirsiniz.

İçi ve üzerine serpmek için kullanacağınız Antep fıstığı ve cevizin taze olması gerekir. Mükmünde yeni hasat ürünler kullanın.

Mümkünse baklavayı odun ateşinde pişirmeniz gerekir. Bunun için hazırladığınız baklavayı mahallenizdeki fırında pişirtebilirsiniz.

Şerbete katacağınız çeyrek limon, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir. Şerbeti yufkalar soğuduktan sonra dökmelisiniz. Yufkalar sıcakken dökerseniz hamurlaşabilirler. Soğukken dökerseniz baklava tam kıvamında olacaktır.