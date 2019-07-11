Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bıçak nasıl bilenir, evde bıçak bileme yöntemleri nelerdir ve bıçak bileme nasıl yapılır, kurban bıçağı bileme gibi konular Kurban Bayramının gelmesiyle tekrar araştırılır oldu. Günlük hayatımızda da sıkça körelen bıçakları biletiriz ancak Kurban Bayramında yaşanan yoğunluk nedeniyle bunu evde halletmek daha kolay bir hal alıyor. Evde nasıl bıçak bilenir, bıçak bileme nasıl yapılır, basit bıçak bileme, bıçak bileme taşı ve masat nasıl kullanılır internette sıkça araştırılan mutfakla ilgili konuların başında geliyor. İşte evde bıçak bileme yöntemleri ve bıçak nasıl bilenir sorusunun cevabı...

BIÇAK NASIL BİLENİR? EVDE BIÇAK BİLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR VE NASIL YAPILIR?

Bıçak bilemede en çok kullanılan yöntemler bıçak bileme aletleri, masatlar ve bileme taşlarıdır.

Körelen bıçakları keskinleştirmenin en bilinen ve mantıklı yöntemi bilemektir. Günlük hayatta yani mutfakta kullandığınız bıçaklarınızı, bıçak bileme aletleri ya da masatlar aracılığıyla kolaylıkla bileyebilirsiniz. Bu bileme aparatlarının kullanımı oldukça pratik ve güvenlidir. Masatlama yöntemini kullanırken, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu; bıçağın kesici tarafının masat ile 15 - 20 derece arasında tutularak, aşağıdan uca kadar, bastırmadan bıçağınızın kendi ağırlığı ile çekmektir.

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Ağzı kalınlaşmış ve oldukça körelmiş bıçakları bilemek için ise masat yerine bıçak bileme makineleri kullanılması daha doğru olur. Ancak bu konuda daha önce tecrübesi olmayan kişilerin bu işlemi yaparken dikkatli olmasında fayda var.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın bileme işlemi yapılırken, bıçak yüzeyinin düz bir kesim çizgisi olmalıdır. Çentikli ya da parçalı bir kenar, bıçağın kırılmasına ya da hasar almasına neden olabilir.

Bıçak bilemek için el masatı kullanırken kendinizi yaralama ihtimaliniz çok fazladır. Bu yüzden ihtiyacınız olan en temel alet bir biley yani bileme taşı olacaktır. Bileme taşlarını oldukça uygun bir fiyata satın alabilirsiniz, sizi hiç korkutmasın.

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Ardından bileme taşını nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Kendinizi yaralamamak için tercih etmeniz gereken asıl bileme aracı bu olacaktır.

Sonrasında izlemeniz gereken adımlar çok basit:

- Bıçağınızı bilemeden önce bileme taşını bir süre suda bekletin. Yaklaşık 30 dakika boyunca taşı suda bekletebilirsiniz.

- Bileme taşınızı sudan çıkardıktan sonra altına bir bez koyun. Bu bez bileme taşının sabit kalmasına yardımcı olacaktır.

- Bileme taşınızın üzerine biraz su dökün. Bıçağınızı yaklaşık 20 derecelik bir açıyla taşın üzerinde tutun. Bıçağınızı ileriden geriye yani önden arkaya doğru hareket ettirin.

- Bıçağınızın bilendiğini hissetmek için parmak uçlarınızı kullanın ancak çok dikkatli olun. Bıçağın tek tarafını bitirdiğinizde diğer tarafına geçin.

- Bıçağınız keskinleşene kadar işleme devam edin. Denemek istediğinizde yanınıza bir meyve ya da kalın kabuklu bir yiyecek alın ve kesin. İstediğiniz keskinliğe kadar devam edin.

- Bileme taşını kaldırmadan önce son bir kez sudan geçirin ve tamamen kuruduğundan emin olun.

- Bileme işlemini haftada 1 gerçekleştirin böylece bileme sürenizi kısaltmış, bıçaklarınızı daima keskin olarak kullanmış olursunuz.



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