Kadın flamenko sanatçılarının kullandığı aksesuarlar neler? Hadi 20 Ağustos ipucu soru ve cevabı haberimizde. Müge Boz ve Merve Toy'un sunduğu sevilen bilgi yarışması Hadi, 20 Ağustos ipucunu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Online olarak oynanan oyunun sonunda her soruya doğru cevap verirseniz para kazanma şansı yakalıyorsunuz! Buna göre, bu akşamın ipucu 'kadın flamenko sanatçılarının kullandığı aksesuarlar' oldu. Flamenko sanatçıları hangi aksesuarları kullanıyor? Hadi 20 Ağustos ipucu soru ve cevabı sizlerle...

KADIN FLAMENKO SANATÇILARI HANGİ AKSESURLARI KULLANIR?

Flamenko dansının Endülüs'te yaşayan İspanyolların ve orada Flemenk adı verilen çingene topluluğunun ürettiği bir eser olduğu düşünülüyor. Tarih boyunca İspanya'da Arap ve Beriberler hakimiyet kursa da bunun dışında birçok ulus burada yaşamlarını sürdürdü. Flamenko dansında ve müziğinde ise tüm bu ulusların etkisi yer alır.

Flamenko müziği ise genelde erkekler tarafından söylenir. Buna gitar, ritmik el çırpma (palmas) ve vurmalı çalgılar da eşlik eder.

HER ŞARKI AYRI BİR HİKAYE ANLATIYOR

Her flamenko müziğinde ayrı bir hikaye anlatılır. Bazıları ölüm, keder ve din konularını işlerken bazıları da aşk, kırsal yaşam ve eğlenceyi anlatır.

DANS İSPANYOL KÜLTÜRÜNÜN BİR YANSIMASI

Eski çağlardan beri varolan ve İspanyol kültürünü oluşturan bu dans, İspanyolların en tanınan ve en önemli danslarından bir tanesi olarak göze çarpar.

HADİ OYUNU NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.