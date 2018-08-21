Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varna ve Sofya nerede, Varna Sofya hakkında bilgiler, Varna ve Sofya tarihi öğren gibi günün Hadi ipucu ile ilgili bilgiler sizlerle. 21 Ağustos Hadi ipucu, Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Online bilgi yarışması olan Hadi, Kurban bayramının birinci günü de devam ediyor. Ödülü 20 bin lira olarak belirleyen Hadi, bütün yarışmacılara da birer joker hakkı verdi. Hadi bugünün ipucu Varna ve Sofya. Peki Varna ve Sofya nerede, Varna ve Sofya tarihi, Varna Sofya nedir? Merak edilen her şey haberimizde sizlerle...

VARNA VE SOFYA NEREDE? (HADİ 21 AĞUSTOS İPUCU)

VARNA VE SOFYA HAKKINDA BİLGİ ALMAK, OLASI SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.