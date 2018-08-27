Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Ağustos Hadi ipucu Yeni Türkü solisti kimdir? Olmasa mektubun kimin şarkısı? soruları Google'da şimdiden aranmaya başladı. Kısa süre önce başlayan bilgi yarışması Hadi çılgınlığı devam ediyor. Hadi, Instagram hesabından 27 Ağustos Hadi ipucunun Yeni Türkü solisti kimdir? Olmasa mektubun kimin şarkısı? sorularıyla duyurdu. ''Hadioynalive'' hesabı üzerinden, tatlının görseli paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi: Hadi bu akşam 20:30'da. Haftaya müzikli bir giriş yapalım. Müzik gruplarının isimlerine hakimiz, peki solistlerinin isimleri? Kıvırcık saçları ve kadife sesiyle ünlenmiş görselimizdeki müzisyen hangi grubun solistliğini yapmaktadır biliyor muyuz?

İpucu içinde ipucu: "Olmasa mektubun"

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