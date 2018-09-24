Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef kim elendi? MasterChef 23 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te heyecan devam ediyor. Murat'ın damga vurduğu geçen haftaki yarışmadan sonra bu hafta neler oldu merak ediliyor. Cumartesi günü belirlenen eleme adayları kimler oldu? MasterChef 23 Eylül kim elendi? Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu ve yarışmacılara yol gösterdiği bölümde neler yaşandı? Bu haftaya dair detaylat sizlerle...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

22 Eylül Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk eleme adayları Atakan ve Zeynep oldu. Dokunulmazlık oyununu ise Burcu kazandı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? MASTERCHEF 23 EYLÜL KİM ELENDİ?

MasterChef'te ilk eleme adayları Atakan ve Burcu olmuştu. 23 Eylül'de ise Kerem ve Ezgi eleme potasına dahi oldu. Jüri üyelerine yaptıkları yemekleri sunan dörtlüden elenen isim ise Ezgi oldu. Ezgi, MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MASTERCHEF YARIŞMACILAR KİMLER? YARIŞMACILARI TANIMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: İstanbul'daki büyük bir otelin şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim.

Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani, 2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Somer Sivrioğlu: Avustralya'da bulunan ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.