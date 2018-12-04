Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef tüm hızıyla devam ediyor! MasterChef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? Master Şef Türkiye yarışmacıları kimlerdir? Master Şef yarışmacıları ile ilgili bilgiler haberimizde. TV8'in yeni yarışmacı MasterChef, 1 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Büyük beğeni toplayan yarışma, gerek formatıyla, gerek jüri üyeleriyle, gerek yarışmacılarıyla ilgi çekiyor. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından olan MasterChef'te kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasındaki rekabet ilginç sahnelere neden oluyor. MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları ve MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kimler? Master Şef Yarışmacıları ile ilgili bilgiler haberimizde sizlerle...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI HAKKINDA BİLGİLER

MasterChef Türkiye Murat kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat 45 yaşındadır ve meslek olarak aşçılık yapmaktadır. Murat, MasterChef Türkiye'den diskalifiye oldu!

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MasterChef Türkiye Meltem kimdir?

Mavi takımın kaptanı 32 yaşında ve aşçı. Meltem, ilk bölümde kaptanlık yaparak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

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MasterChef Türkiye Ezgi kimdir? (23 Eylül'de elendi)

Ezgi 1990 doğumludur ve deneyimli bir pastacıdır. Tatlı bölümlerinde yarışmada en çok ses getirecek işleri yapacak kişi olarak dikkat çekiyor.

MasterChef Zeynep kimdir?

Zeynep Hanım 25 Yaşında ve tarih öğretmeni. Zeynep, programa veda eden isimler arasında.

MasterChef Türkiye Hakan Kanık kimdir?

Mutfak komisi olan Hakan 19 yaşında.

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MasterChef Türkiye Tuğçe kimdir?

Tuğçe 28 yaşındadır. Tuğçe bir aşçı değil, idari yönetici. Tuğçe, programa veda etti.

MasterChef Türkiye Atakan kimdir?

MasterChef'te jüri üyeleri haftanın sürprizi olarak Atakan'ı getirdi. Yeni yarışmacı olarak Masterchef'e katılan Atakan, son elemede ilk 14'ün içine giremeyen isimdi. İki kişinin yarışmadan ayrılması dolayısıyla Atakan, yarışmaya dahil olan isim oldu. Atakan, sonradan dahil olduğu programa veda eden isimlerden oldu.

MasterChef Türkiye Uğur kimdir?

Mutfağa küçük yaşından beri ilgisi olan Uğur, bekar yarışmacılardan biri. Uğur, idari yönetici olarak çalışıyor.

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MasterChef Türkiye Eslem kimdir?

Eslem 20 yaşında ve aşçı.

Kendisinin komilikten gelen bir başarı hikayesi var. İhtiyacından dolayı başladığı mutfaktaki komilik görevinden kısa sürece aşçılığa terfi etti. Küçük yaşından beri annesinin peşini mutfakta bırakmayan Eslem yarışmadan galip ayrılmak için elinden geleni yapıyor.

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MasterChef Türkiye Mehmet kimdir?

39 yaşında olan Mehmeti, işletmecilik yapıyor. Mehmet, programa son anda veda eden isimlerden oldu.

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MasterChef Türkiye Burcu kimdir?

MasterChef yarışmacısı Burcu 31 yaşında ve bekar.

MasterChef Esra kimdir?

Esra 1977 doğumludur ve 41 yaşındadır. Esra bir Beden Eğitim Öğretmenidir. Esra, programa veda etti.

MasterChef Kerem kimdir?

Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu. Kerem, Türkiye'nin en iyi aşçılarından birisi olmak istedini söylüyor ve bu konuda oldukça iddialı.

MasterChef Türkiye Umut kimdir?

Umut, yarışmanın et pişirme konusunda iddialı isimlerinden biri. Umut, programa veda etti.