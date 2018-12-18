Murat Özdemir kimdir, MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir, diskalifye olmasının ardından gündemden düşmüyor. En son bir AVM'de görüntülenen ve iş bulamadığını söyleyip tavırları yüzünden özür dileyen Özdemir, bu sefer papağana işkence ettiği video ile gündemde. Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı ile ilgili konuştuğu ve papağanın boğazını sıktığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye programlarından diskalifiye olan Murat Özdemir tekrar gözaltına alındı. Peki MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında?
Murat Özdemir Kimdir? Papağana işkence yapan MasterChef Murat gözaltına alındı!
18.12.2018 - 09:53 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MasterChef Murat kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Özdemir kimdir? Murat MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada papağana işkence ettiği videonun yayılmasıyla birlikte gözaltına alınan Murat Özdemir, büyük tepki topladı. Yemekteyiz programından ve MasterChef programından diskalifiye olan Murat kimdir? Gözaltındaki Murat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor!
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