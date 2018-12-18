Murat Özdemir kimdir, MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir, diskalifye olmasının ardından gündemden düşmüyor. En son bir AVM'de görüntülenen ve iş bulamadığını söyleyip tavırları yüzünden özür dileyen Özdemir, bu sefer papağana işkence ettiği video ile gündemde. Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı ile ilgili konuştuğu ve papağanın boğazını sıktığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye programlarından diskalifiye olan Murat Özdemir tekrar gözaltına alındı. Peki MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında? 

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR? (MASTERCHEF MURAT KİMDİR)

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