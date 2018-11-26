Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'MasterChef Mehmet kimdir, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mehmet kimdir' gibi sorular MasterChef izleyicisi tarafınfan merak ediliyor. Daha önce yine TV8 ekranlarında 'Yemekteyiz' programında gördüğümüz Mehmet, o programda da oldukça dikkat çekmişti. Mehmet Bey, babacan tavırlarıyla ve espirili kişiliğiyle MasterChef Türkiye'de dikkat çekiyor. Zorlu yarışma MasterChef'te birincilik ünvanı için yarışan Mehmet kimdir, MasterChef Mehmet nereli ve MasterChef kaç yaşında? İşte MasterChef Mehmet hakkında bilgiler...

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR?

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MasterChef Türkiye'den önce Yemekteyiz'e katılan Mehmet, ilginç kişiliği ve sıradışı hareketleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

MasterChef yarışmacılarının arasında deneyimi ile öne çıkan Mehmet, hem iddialı hem de eğlenceli bir yarışmacı olarak dikkat çekiyor.

Kendi işletmesi ile ilgilenen ve evli olan Mehmet, MasterChef ünvanına sahip olabilmek için yarışıyor.

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR? DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF

Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında başladı.

Acun Ilıcalı, 9 sezon ve 170 bölümü geride bırakan MasterChef programının yapım haklarını satın aldı ve Türkiye'ye getirdi. MasterChef Türkiye, TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.