Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 28 Eylül Yemekteyiz kim kazandı' merakla ediliyor. Yemekteyiz haftanın finali izle...TV 8 ekranlarının fenomen yarışması 'Yemekteyiz', Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda bu hafta neler yaşandı? Birbirinden ilginç yarışmacıları ile devam eden programda yarışmacılar büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergileyerek en iyi yemekleri hazırlayıp misafirlerine sundular. Peki yarışmacılar birbirlerine kaç puan verdiler? Yemekteyiz 28 Eylül sonuçları nasıl oldu? Yemekteyiz haftanın birincisi kim ve Yemekteyiz 28 Eylül kim kazandı merak ediliyor. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı kim oldu? Yemekteyiz bu hafta yaşananlar ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacıya dair detaylar haberimizde sizlerle olacak...

YEMEKTEYİZ'DE 24- 28 EYLÜL 10 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de 10 bin TL'lik ödülün sahibi kim olacak merak konusu oldu. 28 Eylül Yemekteyiz haftanın birincisi belli olduğunda haberimizin detayında olacak.

24-28 EYLÜL YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Yemekteyiz 1.Gün yarışmacısı Eda Hanım

30 yaşında Kastamonulu olan Hanife Eda Hanım oğlu ile yaşıyor. Ev hizmetlisi olan Eda Hanım el lezzetine güveniyor.

Yemekteyiz 2. gün yarışamcısı Erkan Özçelik

60 yaşında aslen Arnavut el becerisi yüksek olan Özçelik sadece yemek konusunda değil aynı zamanda el sanatında da yetenekli.

Yemekteyiz 3.Gün yarışmacısı: Yücel Yetim

Yücel Yetim Turizm öğretmeni ve bekar. Hiç evlenmeyen Yücel Bey Aslen Aydınlı,

Yemekteyiz 4.Gün yarışmacısı: Meryem Demirci

Meryem Hanım 6 yıllık evli ve 6 yaşında bir oğlu var. Öğretim Görevlisi olan Meryem Hanım kendisine güveniyor.

Yemekteyiz 5. Gün yarışmacısı Banu Uzun

Haftanın en genç ismi Banu Uzun 23 yaşındki genç yarışmacı öğrenci ve oldukça iddialı.

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan 30 yaşındaki Hamide Eda Demir, hayat hikayesiyle herkesi şaşırttı. 5 buçuk yaşında bir çocuk annesi Hamide Eda Demir, muhasebe işinden servis şoförlüğüne kadar bir çok işte çalıştığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ

Dört yıl önce eşinden ayrıldığını ve sonrasında hayatına devam ettirmek adına ev temizliğine gittiğini söyleyen 30 yaşındaki Eda Hanım, muhasebe işiyle uğraşmış, pansiyon işletmiş ve bir dönem personel servisi şoförlüğü bile yapmış.