Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Ömer Demir LYS hakkında yaptığı son dakika açıklamasında "LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular) Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek." şeklinde konuştu.